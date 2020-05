Dupla albummal rukkol elő júniusban Bob Dylan

Az irodalmi Nobel-díjas alkotó legújabb számával párhuzamosan mutatta meg a világnak, hogy fog kinézni és mi lesz a címe új stúdiólemezének. Ezzel a rajongók arra a kérdésre is választ kaptak, hogy Dylan ezentúl már „csak” dalokat jelentet-e meg, vagy megmarad az azok gyűjteményét jelentő album formátuma – írta a Variety.

A Rough and Rowdy Ways dupla vinylen és CD-n is megjelenik, és tíz szám lesz rajta, közülük három a március vége óta közzétett három dal, a Murder Most Foul, az I Contain Multitudes és a False Prophet.