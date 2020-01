Arteta nem adná el Xhakát

A december 20-án kinevezett spanyol szakember a Manchester United szerdai legyőzését követően úgy nyilatkozott, ha megadják a középpályásnak a bizonyítási lehetőséget, ő azt jó játékkal fogja meghálálni.

„A tulajdonságait és a hozzáállását is kedvelem, nagyszerű labdarúgóról van szó. Most is jól teljesített, sok labdát szerzett és jól játszotta meg azokat, végig koncentrált”