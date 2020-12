Dzsihadista fegyveresek csaknem harminc embert lemészároltak Nigerben

Több mint nyolcszáz épületet felgyújtottak, a piactér is teljesen leégett.

Csaknem harminc embert lemészároltak Nigerben a Boko Haram dzsihadista szervezet tagjai vasárnapra virradóra – közölték helyi tisztségviselők.

Az AFP francia hírügynökség arról számolt be, hogy mintegy hetven fegyveres ütött rajta egy településen az ország délkeleti Diffa térségében, és a falu nagy részét lerombolták. A támadók legkevesebb huszonhét embert meggyilkoltak, sokan megsebesültek, illetve eltűntek is vannak. Több mint nyolcszáz épületet felgyújtottak, a piactér is teljesen leégett.

A Boko Haram Nigériában szerveződött meg 2009-ben, majd kiterjesztette tevékenyégét a szomszédos Nigerre, Csádra és Kamerunra is, ahol helyi lakosokat toborzott. A szervezet célja egy „iszlám kalifátus” megteremtése. Az általuk elkövetett merényletekben az utóbbi tíz évben tízezrek vesztették életüket.