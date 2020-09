Új lemezzel jelentkezik Angliában a Djabe

Négy éven belül ötödik lemezét jelenteti meg Angliában a Djabe. A magyar dzsessz-világzenei fúziós csapat The Magic Stag (Csodaszarvas) című stúdióalbumának koncepcióját Steve Hackett gitáros (ex-Genesis) és felesége, Jo találta ki.

A Hackett-házaspárt Égerházi Imre Magyar mondák, legendák című festménye ihlette a The Magic Stag szövegének megírására. Nem csupán a címadó kompozíció szövegét írták, a világhírű brit zenész narrátorként, valamint hét számában gitárosként is szerepel az albumon – tájékoztatott a zenekar.

A lemez további számait is a 2001-ben elhunyt festőművész képei inspirálták, a zenéket Barabás Tamás basszusgitáros és Égerházi Attila gitáros írta. A Djabe egy korábbi lemeze, a 2003-ban megjelent Táncolnak a kazlak szintén Égerházi Imre alkotásainak megzenésítésére épült.

A The Magic Stag felvételeit a legendás brit független kiadó, a Cherry Red Records az Esoteric Recordings labelen keresztül jelenteti meg szeptember 25-én. Az anyag tizenegy kompozíciót tartalmaz, a címadón kívüli másik vokális szám, a Down by The Lakeside szövegét Pély Barna írta.

A Djabét 1995-ben alapította Égerházi Attila és az azóta elhunyt Sipos András, az együttes 42 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. 2003 óta készítenek közös felvételeket Steve Hackett-tel, aki 1970 és 1977 között nyolc stúdióalbumot és két koncertlemezt jelentetett meg a progresszív rockzene világhírű formációja, a Genesis gitárosaként. A 70 éves brit zenész azóta szólóban dolgozik, illetve 1986-ban volt egy rövid életű zenekara, a GTR, amelyben Steve Howe, a Yes gitárosa is játszott.

Az új lemez papírtokos csomagolásába a CD mellett bekerült egy DVD is, mely az album teljes anyagát tartalmazza nagyfelbontású surround és sztereó hangban. Extraként a zenekar tavalyi turnéján rögzített koncertvideók, egy idén áprilisi karanténvideó és egy új, Égerházi Imre festőművészről készített dokumentumfilm is helyet kapott a korongon. A 32 oldalas füzetkében is megtekinthetők a kompozíciókat ihlető festmények. A CD+DVD, digital letöltés, streaming és master tape formátumot november 26-án követi a dupla vinyl.

A zenekar tagja Barabás Tamás és Égerházi Attila mellett Koós-Hutás Áron (szárnykürt, trombita), Nagy János (billentyűk) és Kaszás Péter (dobok, ének). A további vendégszereplők között találjuk a Steve Hackett zenekarában játszó Rob Townsendet (tenor szaxofon) és az azeri Malik Manszurovot, mellettük régebbi Djabe-tagok, így Muck Ferenc (szaxofon) és Karvaly Tibor (hegedű) is szerepet kaptak, akárcsak Szabó László (gitár, szitár); utóbbi játéka a Power of Wings című dalban hallható.

Borítókép: Nagy János (b), Barabás Tamás (b2), Koós-Hutás Áron (b4) és Égerházi Attila (j) a Djabe együttes tagjai, valamint a vendégelőadóként fellépő Steve Hackett, a Genesis brit rockzenekar gitárosa (j2) és Gulli Briem, az izlandi Mezzoforte zenekar dobosa (hátul) a debreceni Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontban adott koncertjükön 2017. június 2-án