Jó formában vannak a kínai technológiai óriáscégek

A tőzsdék a nagymértékű márciusi zuhanás óta szakadatlanul emelkednek, különösen Amerikában, és kiemelten a technológiai szektornak köszönhetően. A féléves masszív drágulás után sokan követik figyelemmel a Facebook, az Apple, az Amazon, a Netflix, a Google (FAANG-részvények) vagy éppen a Microsoft árfolyamát, azonban méltatlanul keveset lehet hallani a hasonló kínai cégekről – mutat rá a Magyar Nemzet cikke.

Márpedig ezeknek a cégeknek ugyanolyan jól megy a koronavírus-járvány alatt, mint amerikai társaiknak.

A három vezető, a Baidu, az Alibaba és a Tencent kezdőbetűiből meg is alkották a FAANG mintájára a BAT betűszót. A cégek szolgáltatásai iránt a komoly tavaszi lezárások időszakában jelentősen nőtt a kereslet, és ez a hatás még most is kitart.